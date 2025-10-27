Grande Fratello, dopo l’uscita di Donatella l’atmosfera si scalda: qualcosa sta per succedere stasera. Dopo l’uscita improvvisa di Donatella Mercoledisanto, la Casa del Grande Fratello è entrata in una fase di forte tensione. Quella che sembrava una semplice settimana di routine si è trasformata in un vortice di emozioni, sospetti e alleanze in bilico. E ora, a poche ore dalla diretta, una cosa è certa: stasera accadrà qualcosa di importante. Leggi anche Stefano De Martino, Affari Tuoi verso la chiusura anticipata. La nota ufficiale Il mistero dell’uscita di Donatella. Donatella, tra le concorrenti più sincere e amate dal pubblico, ha lasciato momentaneamente la Casa per motivi personali. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Grande Fratello, colpo di scena: tutta la verità sull’uscita di Donatella