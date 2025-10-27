Grande Fratello anticipazioni quinta puntata Valentina torna nella Casa | confronto infuocato con Domenico

Dopo le accuse di gelosia e tradimento, Valentina affronta Domenico e Benedetta. Ecco tutte le anticipazioni della puntata del Grande Fratello di stasera 27 ottobre. Questa sera, lunedì 27 ottobre 2025, le telecamere della diretta del Grande Fratello si accenderanno per la quinta volta nella Casa più spiata d'Italia. Alla conduzione ci sarà Simona Ventura, affiancata in studio dai commentatori speciali Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. La puntata andrà in onda in prima serata su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna. Il ritorno di Valentina per un confronto acceso Al centro della serata ci sarà il rapporto tra Domenico D'Alterio e Benedetta Stocchi, la sua coinquilina, che ha scatenato la gelosia di Valentina Piscopo, compagna di Domenico.

