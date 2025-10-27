Grande Fratello anticipazioni del 27 ottobre | un nuovo triangolo

Simona Ventura sarà al timone, nella prima serata del 27 ottobre 2025, di una nuova puntata di Grande Fratello e, precisamente, la quinta di quest’attuale edizione rinnovata, che vede ospiti della casa più spiata d’Italia non dei personaggi famosi ma degli sconosciuti, come era consueto nelle prime stagioni del reality show. Ancora una volta protagoniste dell’episodio saranno le liti che si sono accese in settimana tra i vari concorrenti, ma non mancherà spazio per l’amore e per l’incursione di ospiti da fuori. Particolarmente attesa quella della compagna di Domenico, Valentina, infastidita dalla vicinanza dello stesso con la compagna d’avventura Benedetta. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grande Fratello, anticipazioni del 27 ottobre: un nuovo triangolo

