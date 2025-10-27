Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la quinta puntata

. Stasera, lunedì 27 ottobre 2025, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2025. Si tratta della 19esima edizione del reality, condotto per la prima volta da Simona Ventura. Novità anche tra gli opinionisti, che per festeggiare i 25 anni di storia del reality sono tre ex concorrenti: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. In tutto una ventina di concorrenti che entreranno nella nuova Casa per contendersi il montepremi di 100mila euro. Al centro storie di persone comuni, per un ritorno alle origini del reality. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

News recenti che potrebbero piacerti

Il pensiero di Anita su Omer e Rasha: “Secondo me si piacciono” $GrandeFratelloGuarda il video completo: - X Vai su X

Un piccolo spoiler nel daytime delle 18:30 su #Canale5 e Mediaset Infinity…il resto? Lo scoprirete stasera, con un incontro che non potete perdere #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 27 ottobre. Nomination, eliminati e sondaggi - Torna il Grande Fratello 2025 con una nuova diretta: chi sarà eliminato questa sera tra Rasha, Benedetta e Matteo? Da superguidatv.it

QUINTA PUNTATA DEL GRANDE FRATELLO 2025, stasera in tv. E, a quanto pare novità in arrivo: una confermata, una in attesa di comunicato ufficiale. - Due grosse anticipazioni rendono ancora più attesa la puntata in diretta di stasera 27/10. Riporta msn.com

Grande Fratello: riecco Valentina, il nuovo calendario per ‘salvare’ Simona Ventura (ma è fuga). Chi esce e cosa vedremo stasera - Oggi lunedì 27 ottobre 2025 va in onda la quinta diretta stagionale del reality di Canale 5: nomination, sondaggi, chi viene eliminato e tutte le anticipazioni ... Scrive libero.it