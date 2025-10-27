Grande Fratello 2025 stasera su Canale 5 | anticipazioni della diretta di lunedì 27 ottobre Nomination eliminati e sondaggi

Stasera, lunedì 27 ottobre 2024, va in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello 2025, il reality show presentato da Simona Ventura su Canale 5. In studio accanto alla conduttrice ritroviamo i tre opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata. Grande Fratello 2025 stasera su Canale 5, la diretta della quinta puntata del 27 ottobre, cosa succederà?. Lunedì 27 ottobre 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con la quinta puntata del Grande Fratello 2025, il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Cosa succederà questa sera? Si preannuncia una diretta ricca di colpi di scena quella del GF a cominciare dai tre opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli “retrocessi” dallo studio al tugurio? Perchè? Non è dato saperlo, ma lo spoiler è stato annunciato proprio da Cristina Plevani sui social. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 27 ottobre. Nomination, eliminati e sondaggi

