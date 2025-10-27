Grande Fratello 2025 novità nel palinsesto | Mediaset annuncia un cambio di programmazione Ecco quando andrà in onda

Novità in arrivo al Grande Fratello 2025, il reality show presentato da Simona Ventura su Canale 5. A partire da questa settimana la prima serata raddoppia con un duplice appuntamento. Ecco quando andrà in onda. Grande Fratello 2025 quando inizia? Doppio appuntamento in diretta su Canale 5. Il Grande Fratello 2025 raddoppia l’appuntamento settimanale su Canale 5. Il reality show, affidato quest’anno alla conduzione di Simona Ventura, dopo il ritorno alle origini con una sola diretta a settimana trasmessa il lunedì sera su Canale 5 fa un passo indietro e raddoppia. Da questa settimana, infatti, il Grande Fratello andrà in onda sia il lunedì che il giovedì in prima serata su Canale 5. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello 2025 novità nel palinsesto: Mediaset annuncia un cambio di programmazione. Ecco quando andrà in onda

