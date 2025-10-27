Grande Fratello 2025 diretta quinta puntata

Anticipazioni quinta puntata di lunedì 27 ottobre 2025. In diretta su Canale 5, dalle 21.45 circa, Simona Ventura conduce la quinta puntata del GF. Con lei, in studio, gli ex gieffini Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Anche questa settimana torna Sonia Bruganelli, in qualità di opinionista di puntata. Dopo le recenti rivelazioni fatte dalla Ventura via social, Valentina, la compagna di Domenico, torna nella Casa per affrontare un momento carico di tensione: il confronto con Benedetta e Domenico. Nel corso della serata si ripercorrerà anche la storia di Donatella. Dietro il suo sorriso e la sua vivacità si nasconde un passato difficile, fatto di dolore e resilienza ( che voi conoscete già ). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Grande Fratello 2025, diretta quinta puntata

Altri contenuti sullo stesso argomento

Francesco e Mattia si confrontano sui preferiti della Casa e sulle Nomination… $GrandeFratello Guarda il video completo: - X Vai su X

Un piccolo spoiler nel daytime delle 18:30 su #Canale5 e Mediaset Infinity…il resto? Lo scoprirete stasera, con un incontro che non potete perdere #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 27 ottobre. Nomination, eliminati e sondaggi - Torna il Grande Fratello 2025 con una nuova diretta: chi sarà eliminato questa sera tra Rasha, Benedetta e Matteo? Riporta superguidatv.it

Grande Fratello 2025 novità nel palinsesto: Mediaset annuncia un cambio di programmazione. Ecco quando andrà in onda - Novità in arrivo nella programmazione del reality show di Simona Ventura che doppia l'appuntamento. Secondo superguidatv.it

QUINTA PUNTATA DEL GRANDE FRATELLO 2025, stasera in tv. E, a quanto pare novità in arrivo: una confermata, una in attesa di comunicato ufficiale. - Due grosse anticipazioni rendono ancora più attesa la puntata in diretta di stasera 27/10. Lo riporta msn.com