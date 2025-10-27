Grande attenzione e corresponsabilità | al via le verifiche su 52 scuole nella provincia di Avellino

Avellinotoday.it | 27 ott 2025

Questa mattina alle 8:30 sono iniziate le verifiche strutturali su 52 scuole della provincia di Avellino, a cura di quattro squadre di tecnici dedicate esclusivamente all’ispezione del patrimonio scolastico. L’intervento copre l’intero territorio provinciale, con priorità alle scuole più vicine. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

