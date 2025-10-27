Gran Premio Storico d’Italia nel 2026 al Mugello la prima edizione dell’evento

Firenzetoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato in occasione delle Finali Mondiali Ferrari 2025, in corso di svolgimento all’Autodromo Internazionale del Mugello, il Gran Premio Storico d’Italia, un innovativo evento che andrà in scena il prossimo anno sul medesimo circuito. La prima edizione della manifestazione sarà. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

