GP Messico che lotta tra Verstappen e Hamilton! Ma la penalità è solo per Lewis

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al GP di Città del Messico succede di tutto. Norris è super, Leclerc e Hamilton lottano in avvio, poi è sfida tra Lewis e Verstappen: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gp messico che lotta tra verstappen e hamilton ma la penalit224 232 solo per lewis

© Gazzetta.it - GP Messico, che lotta tra Verstappen e Hamilton! Ma la penalità è solo per Lewis...

Scopri altri approfondimenti

gp messico lotta verstappenF1, Gp del Messico, Verstappen: "Weekend difficile, il risultato finale è molto buono" - Max Verstappen commenta il terzo posto nel Gran Premio del Messico: "L'inizio è stato molto frenetico. Segnala napolimagazine.com

gp messico lotta verstappenGP Messico, pagelle: Lando torna in vetta! - Pagelle del GP del Messico 2025: Norris domina e conquista la vetta del mondiale, Leclerc solido, Verstappen in rimonta ma ancora dietro. Secondo f1world.it

gp messico lotta verstappenGP Messico: Norris vittoria da leader, Leclerc 2° resiste a Verstappen. Hamilton penalizzato è 8° - Il racconto in diretta del GP del Messico, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Gp Messico Lotta Verstappen