Gp Livenza Sacile protagonista in Coppa Pordenone | quarta Supercoppa consecutiva

Pordenonetoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gp Livenza Sacile si è confermata solida realtà del mondo dell’atletica master locale. La società di Luca Speranza, infatti, ha conquistato la quarta Supercoppa di fila della Coppa Provincia Pordenone, circuito podistico provinciale strutturato su nove tappe. La vittoria è arrivata grazie alla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Gp Livenza Sacile Protagonista