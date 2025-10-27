Gp Livenza Sacile protagonista in Coppa Pordenone | quarta Supercoppa consecutiva
Il Gp Livenza Sacile si è confermata solida realtà del mondo dell’atletica master locale. La società di Luca Speranza, infatti, ha conquistato la quarta Supercoppa di fila della Coppa Provincia Pordenone, circuito podistico provinciale strutturato su nove tappe. La vittoria è arrivata grazie alla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Approfondisci con queste news
IL VOLO DEL JAZZ Evento | Di là dal fiume e tra i salici – Vivere in riva al Livenza Teatro Zancanaro, Sacile Domenica 9 novembre 2025 | ore 17:30 Dopo Miniature per Sacile, Le città invisibili e 5 novembre 1944, Sinergie Musicali 2.0 presenta un nuov - facebook.com Vai su Facebook