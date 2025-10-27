Gp del Messico di F1 Norris domina e vince la gara davanti a Leclerc Terzo Verstappen
Lando Norris ha vinto il Gran Premio del Messico. Oggi, domenica 26 ottobre, il pilota inglese ha dominato la gara sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodriguez, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc, secondo, e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta la Haas di Bearman, quinto Piastri, sorpassato in testa alla classifica Piloti proprio da Norris, ora a +1 sul compagno di scuderia, poi le Mercedes di Antonelli e Russell. Ottavo Lewis Hamilton. Nono Ocon, chiude la top ten Bortoleto. L’ordine d’arrivo del Gp del Messico e la classifica del Mondiale Piloti. Gp Messico, ordine d’arrivo L’ordine d’arrivo del Gran Premio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altre letture consigliate
Lando Norris in testa, seguito dalle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Invariate le prime tre posizioni dopo il via del GP del Messico di F1. Quarto é Max Verstappen, mentre il leader del mondiale Oscar Piastri ne ha persi due ed é nono. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
$F1 GP Messico, McLaren: Norris ruggisce, Piastri resta indietro ? @vincebuonpane - X Vai su X
F1 | GP Messico: Vittoria di Norris, nuovo leader del Mondiale. Fantastico Bearman, quarto [RISULTATI] - Lando Norris trionfa nel Gran Premio del Messico 2025 e diventa il nuovo leader del Mondiale di Formula 1. Si legge su msn.com
F1, Norris domina il GP del Messico e va in testa al Mondiale. Leclerc sul podio, Antonelli batte Russell - Lando Norris completa l'opera e domina il Gran Premio del Messico 2025, ventesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo riporta oasport.it
GP Messico: Norris vittoria da leader, Leclerc 2° resiste a Verstappen. Hamilton penalizzato è 8° - Il racconto in diretta del GP del Messico, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Segnala sport.virgilio.it