Gp del Messico di F1 Norris domina e vince la gara davanti a Leclerc Terzo Verstappen

Lando Norris ha vinto il Gran Premio del Messico. Oggi, domenica 26 ottobre, il pilota inglese ha dominato la gara sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodriguez, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc, secondo, e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta la Haas di Bearman, quinto Piastri, sorpassato in testa alla classifica Piloti proprio da Norris, ora a +1 sul compagno di scuderia, poi le Mercedes di Antonelli e Russell. Ottavo Lewis Hamilton. Nono Ocon, chiude la top ten Bortoleto. L’ordine d’arrivo del Gp del Messico e la classifica del Mondiale Piloti. Gp Messico, ordine d’arrivo L’ordine d’arrivo del Gran Premio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it