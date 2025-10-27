GP Città del Messico | Leclerc lotta con Hamilton Verstappen tenta il colpaccio! L' avvio è da brividi

Inizia il GP di Città del Messico e le Ferrari danno spettacolo mentre Norris difende la leadership: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - GP Città del Messico: Leclerc lotta con Hamilton, Verstappen tenta il colpaccio! L'avvio è da brividi

F1, GP di Città del Messico. La diretta: la grande occasione della Ferrari - facebook.com Vai su Facebook

F1 | GP Messico, Leclerc: “Sono molto contento del weekend, la Virtual Safety Car mi ha salvato” - Il monegasco è stato protagonista di una gara solida, disputata in solitaria, eccezion fatta per le bagarre dopo la partenza e p ... Si legge su msn.com

GP Messico: Norris vittoria da leader, Leclerc 2° resiste a Verstappen. Hamilton penalizzato è 8° - Il racconto in diretta del GP del Messico, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Lo riporta sport.virgilio.it

Leclerc dopo il GP del Messico: "Un bel weekend, contento per un altro podio". VIDEO - Negli Usa era andata bene ma non sapevamo cosa aspettarci in questa gara, sono contento di essere su qu ... Lo riporta sport.sky.it