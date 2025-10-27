Governo Foti | Nessuna divisione in aula né questa volta né in passato

“Siamo sempre arrivati a una conclusione positiva, non abbiamo mai avuto una divisione in aula, non ci sarà neanche questa volta. Basta vedere il cartellone che è alla Camera e al Senato quando si vota, vedrete sempre dei banchi del centrodestra con le lampadine verdi, dall’altra parte quando si vota in genere si fa al tricolore perché non c’è uno che vota come l’altro”. Così il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, risponde a una domanda sui presunti attriti all’interno della maggioranza, parlando a margine dell’assemblea di Federchimica in corso a Milano. Cnt Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

