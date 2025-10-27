Google sta preparando un Pixel Drop a sorpresa per novembre | ecco cosa porterà sui Pixel
Un noto leaker ha diffuso dettagli e immagini delle funzionalità che debutteranno con il Pixel Drop "a sorpresa" di novembre 2025. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Contenuti che potrebbero interessarti
#Google offre un anno gratuito del piano AI Pro agli universitari italiani. Questa iniziativa promuove l'integrazione dell'AI nell'educazione, preparando i neolaureati a essere nativi digitali. Approfondisci: https://buff.ly/FCpuEWA #AI #Formazione #GoogleAI - X Vai su X
Gemini 3.0 Pro: Google si prepara al salto generazionale e punta a superare GPT-5 e Claude 4.5 Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/gemini-3-0-pro-google-si-prepara-al-salto-generazionale-e-punta-a-superare-gpt-5-e-claude-4-5/ Negli ulti Vai su Facebook
Google Pixel, in arrivo lo spegnimento intelligente dell’Always-On Display - Google sta intervenendo su una delle funzioni più discusse dei suoi smartphone Pixel: l’Always- Da tecnoandroid.it
Google paga 15 Superfan per provare i nuovi Pixel prima di tutti - Google sta per lanciare il Trusted Tester program, un'iniziativa che coinvolgerà 15 membri della community Pixel Superfans nel test di smartphone ancora in fase di sviluppo. Riporta hwupgrade.it
Google Pixel, l’always-on display sta per diventare più intelligente - Google sta lavorando per implementare un'utile novità per il display dei suoi smartphone Pixel, migliorandone l'autonomia. Segnala gizchina.it