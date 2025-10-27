Golpe militare per sostituire Zelensky l’idea di un famoso artista ucraino
Non è un mistero che il gradimento di Zelensky sia in forte calo in Ucraina, ma è notevole constatare come nel Paese si parli in modo esplicito dell’alternativa all’attuale governo. E che se ne parli in termini schietti e senza il timore di rappresaglie come invece avveniva finora. Hanno eletto quelli sbagliati. La settimana scorsa, in un’ intervista al canale televisivo ucraino Apostrof TV il celebre musicista Oleh Skrypka ha affermato che il Paese dovrebbe essere governato da un militare di statura morale e di comprovate capacità. E che soprattutto sia stato al fronte e abbia combattuto davvero. 🔗 Leggi su Follow.it
