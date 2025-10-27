Golf primo titolo per Brennan che strapazza la concorrenza in Utah Molinari 42esimo
Ad appena 3 tornei in carriera sul PGA Tour, lo statunitense Michael Brennan fa suo il primo titolo vincendo il Bank of Utah Championship davanti a diversi nomi importanti. Entrato con l’esenzione dello sponsor, l’americano, 23enne passato professionista lo scorso anno, si è imposto con lo score totale di -22 staccando di ben 4 colpi il filippino Rico Hoey fermo a -18 in seconda posizione in solitaria. Il -5 di domenica di Brennan, composto da 5 birdie e nessun bogey, arriva dopo una settimana particolarmente buona. Negli altri 3 giorni, infatti, lo statunitense ha girato sempre sotto par (e di tanto): 67-65-64). 🔗 Leggi su Oasport.it
