Golf impresa di Andrea Pavan in Corea del Sud | vola ai PlayOffs del DP World Tour con Laporta

Sportface.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il romano chiude quarto al Genesis Championship e guadagna l’accesso all’Abu Dhabi HSBC Championship. Bene anche Laporta (14°). Titolo a Junghwan Lee Andrea Pavan compie l’impresa al Genesis Championship e si guadagna un posto nei PlayOffs del DP World Tour insieme a Francesco Laporta. Sul percorso del Woo Jeong Hills Country Club, il 36enne romano ha chiuso al quarto posto con un giro finale da applausi (66 colpi, -5), risalendo dal 29° posto fino alla top-5. Un risultato che gli vale l’ingresso tra i migliori 70 della Race to Dubai e il pass per l’ Abu Dhabi HSBC Championship, Rolex Series in programma dal 6 al 9 novembre. 🔗 Leggi su Sportface.it

