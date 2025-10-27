GLP-1 | tra miracolo e rischio La verità sui super-farmaci dimagranti

Dai successi contro obesità, diabete e malattie cardiovascolari agli effetti collaterali gravi: i farmaci a base di semaglutide e tirzepatide dividono la medicina e aprono nuove sfide in corsia.

