C'è sempre più metallo nelle acque dei Caraibi, ed è destinato ad aumentare. Nella giornata di venerdì, il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, ha ordinato il rischieramento della superportaerei Gerald R. Ford dall'Adriatico verso le acque antistanti il Venezuela. Nel frattempo, il cacciatorpediniere di classe Arleigh Burke USS Gravely ha attraccato a Port of Spain, nello Stato caraibico di Trinidad e Tobago, per una serie di esercitazioni congiunte che coinvolgeranno anche i soldati della 22nd Expeditionary unit del Corpo dei Marine. La Ford – e, eventualmente, i 5 cacciatorpediniere missilistici che compongono il suo gruppo navale – andrà a rinforzare il già discreto dispiegamento militare americano nel mar dei Caraibi, mentre le tensioni sul piano politico con Caracas non accennano a diminuire.

Gli Usa mandano la superportaerei Ford al largo del Venezuela. Che sta succedendo