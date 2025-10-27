Gli sporcelli | il classico di Dahl in un film d’animazione fuori fuoco – Recensione

I signori Twit sono le persone più cattive, puzzolenti e disgustose del mondo, gestori di Twitlandia, il parco divertimenti più pericoloso e idiota mai concepito da occhio umano, che viene immediatamente chiuso dalle autorità il giorno dell’inaugurazione. Profondamente arrabbiati per l’umiliazione, i Twit orchestrano la loro vendetta rubando un camion pieno di hot dog liquefatti e utilizzandolo per riempire la torre dell’acqua della città di Triperot, causando un’esplosione e un’alluvione di carne liquida che devasta l’intera comunità. Nel frattempo Beesha, ragazza dodicenne indo-americana, e il suo amico Bubsy, vivono nell’orfanotrofio cittadino in attesa di un’adozione e, determinati a scoprire i responsabili dello scandalo, si recano a Twitlandia dove incontrano i Muggle-Wump, delle pseudo-scimmie colorate provenienti da Loompaland, imprigionate dai Twit per i loro loschi interessi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Gli sporcelli: il classico di Dahl in un film d’animazione fuori fuoco – Recensione

Contenuti che potrebbero interessarti

La scrittrice Ilaria Gaspari ha riletto “Gli Sporcelli”, libro amatissimo di Roald Dahl, e ha ritrovato la sensazione che provò nell’estate fra la seconda e la terza elementare, al suo primo incontro con “il disgusto letterario”: “Quello che rende irresistibile la crudeltà - facebook.com Vai su Facebook

Gli Sporcelli: trama, trailer e cast del film d’animazione Netflix - Arriva su Netflix The Twits, film d’animazione ispirato al celebre romanzo Gli Sporcelli di Roald Dahl, pubblicato nel 1980 ... Scrive cinematographe.it

Gli sporcelli (The Twits), spiegazione del finale: cosa è successo al signor e alla signora Twit? - Scopri la spiegazione del finale di Gli sporcelli (The Twits) e cosa accade al signor e alla signora Twit nel sorprendente epilogo. Riporta cinefilos.it

The Twits, il trailer del film animato Netflix da Roald Dahl, con le canzoni originali di David Byrne - Contiene tre canzoni originali di David Byrne il nuovo film animato targato Netflix, sulla piattaforma dal 17 ottobre. Si legge su comingsoon.it