Gli ospiti di Villa Pettini ottengono la certificazione di lingua italiana

Con una cerimonia ricca di emozioni e una piantina donata a ciascuno, simbolo di crescita e di futuro, nove ospiti di Villa Pettini hanno ottenuto la Certificazione Cils A2 Integrazione in Italia. Si tratta di una certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale che sa di vittoria. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it