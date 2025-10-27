Gli ospiti di Villa Pettini ottengono la certificazione di lingua italiana
Con una cerimonia ricca di emozioni e una piantina donata a ciascuno, simbolo di crescita e di futuro, nove ospiti di Villa Pettini hanno ottenuto la Certificazione Cils A2 Integrazione in Italia. Si tratta di una certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale che sa di vittoria. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cooperativa Sociale Metaeuropa. Imagine Dragons · On Top Of The World. Mani in pasta a Villa Verde! Oggi nostri ospiti hanno dedicato la mattinata a preparare degli squisiti ravioli alla ricotta Con tanta passione hanno impastato, riempito e chiuso ogni rav - facebook.com Vai su Facebook
Pace: giovedì 16 ottobre card. Lojudice incontra a Villa Pettini famiglie di richiedenti asilo - Tornerà a ribadirlo con forza in un luogo di pace e accoglienza come Villa Pett ... Secondo agensir.it