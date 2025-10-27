Gli occhi degli altri recensione RoFF | Jasmine Trinca e Filippo Timi incarnano i protagonisti del reale delitto Casati Stampa

La nostra recensione de Gli occhi degli altri di Andrea De Sica con protagonisti Jasmine Trinca e Filippo Timi: una pellicola basata sul vero delitto Casati Stampa che rappresenta le conseguenze della mascolinità tossica. Basato sul reale delitto Casati Stampa, Gli occhi degli altri di Andrea De Sica racconta la relazione distruttiva tra Lelio ( Filippo Timi ) ed Elena ( Jasmine Trinca ). La loro passione si trasforma presto in un legame di violenza e dominio, simbolo di una mascolinità tossica e possessiva. Il film utilizza il corpo e la nudità come strumenti narrativi e l’atmosfera, inizialmente sensuale, diventa sempre più cupa e claustrofobica, fino a un finale crudo e umiliante. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Gli occhi degli altri, recensione RoFF: Jasmine Trinca e Filippo Timi incarnano i protagonisti del reale delitto Casati Stampa

