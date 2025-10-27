Gli occhi degli altri | Alla Festa del Cinema di Roma il film di Andrea De Sica

Abbiamo visto “ Gli occhi degli altri “, il film di Andrea De Sica presentato alla Festa del Cinema di Roma. Questa è la nostra recensione. Andrea De Sica é figlio e nipote d’arte ma questo può essere solo un valore aggiunto per uno come lui che ha avuto modo di dimostrare il proprio talento ne I figli della notte (2017) e Non mi uccidere (2021), e di confermarne la portata, con una nuova maturità, nel suo terzo lungometraggio Gli occhi degli altri, presentato in anteprima alla XX edizione della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Concorso – Progressive Cinema. Gli occhi degli altri è ispirato ad una storia vera, quella dei marchesi Camillo e Anna Casati Stampa, una storia d’amore finita tragicamente il 30 agosto 1970, una storia che la maggior parte degli italiani non conosce e chi l’ha conosciuta ha fatto di tutto per dimenticare. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

