Gli occhi degli altri | Alla Festa del Cinema di Roma il film di Andrea De Sica

Universalmovies.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo visto “ Gli occhi degli altri “, il film di Andrea De Sica presentato alla Festa del Cinema di Roma. Questa è la nostra recensione. Andrea De Sica é figlio e nipote d’arte ma questo può essere solo un valore aggiunto per uno come lui che ha avuto modo di dimostrare il proprio talento ne I figli della notte (2017) e Non mi uccidere (2021), e di confermarne la portata, con una nuova maturità, nel suo terzo lungometraggio Gli occhi degli altri, presentato in anteprima alla XX edizione della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Concorso – Progressive Cinema. Gli occhi degli altri è ispirato ad una storia vera, quella dei marchesi Camillo e Anna Casati Stampa, una storia d’amore finita tragicamente il 30 agosto 1970, una storia che la maggior parte degli italiani non conosce e chi l’ha conosciuta ha fatto di tutto per dimenticare. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

gli occhi degli altri alla festa del cinema di roma il film di andrea de sica

© Universalmovies.it - Gli occhi degli altri | Alla Festa del Cinema di Roma il film di Andrea De Sica

Argomenti simili trattati di recente

occhi festa cinema romaFesta del Cinema di Roma, Jasmine Trinca vince il premio come migliore attrice. A "Left-Handed girl" il riconoscimento per il miglior film - Tutto pronto per la cerimonia di premiazione della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Riporta ilmessaggero.it

I vincitori della Festa del Cinema di Roma 2025: da La mia famiglia a Taipei a Jasmine Trinca e Rossellini - Tutti i premi, a partire da quello del pubblico al documentario su Roberto Rossellini: i vincitori della Festa del cinema di Roma 1025. Segnala style.corriere.it

occhi festa cinema romaRoma, i vincitori della Festa del Cinema - Ching Tsou ha vinto il premio come miglior film del concorso Progressive Cinema. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Occhi Festa Cinema Roma