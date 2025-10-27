Gli italiani e l’Ucraina | cedere il Donbass per la pace con Putin

Secondo gli italiani la guerra in Ucraina si può chiudere con l’accordo tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Anche a costo di dover cedere il Donbass. A dirlo sono i sondaggi di Only Numbers oggi illustrati da Alessandra Ghisleri su La Stampa. Il 41,9% degli italiani ritiene che Zelensky avrebbe dovuto accettare l’accordo suggerito da Donald Trump. Tra questi, il 91,8% avrebbe giustificato la scelta come un sacrificio necessario per fermare una guerra che appare sempre più senza via d’uscita. I sondaggi sull’Ucraina. Il 36,2% degli intervistati si è schierato con i contrari. Tra chi si oppone, il 59,9% teme, inoltre, che un simile accordo possa rientrare nella strategia a lungo termine di Mosca per recuperare territori dell’ex Unione Sovietica. 🔗 Leggi su Open.online