Gli infiltrati come è cambiata la strategia della fratellanza musulmana

Mentre le istituzioni e la sinistra europee discutono di tolleranza, i Fratelli Musulmani tessono la loro tela. Moschea dopo moschea, sermone dopo sermone, corteo dopo corteo, fino alla creazione dell'Islam politico che punta ad entrare nei governi. In Italia alcuni esempi si sono già visti. Ad aprile scorso, a Monfalcone, debutta la prima lista islamica con l'obiettivo di governare il piccolo centro, con la più alta percentuale di immigrati, in provincia di Gorizia. Mentre Souzan Fatayer, candidata palestinese di Avs in Campania, in un video parla di «incompleta missione di Hitler» contro gli ebrei. 🔗 Leggi su Iltempo.it

