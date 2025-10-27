Gli errori dell’arbitro La Penna a Firenze i tifosi | a chi dà fastidio il Bologna?

Bologna, 27 ottobre 2025 – A chi dà fastidio il Bologna? È questo l’interrogativo che si pone il Centro Bologna Clubs. Il CBC ha subito preso posizione, a pochi minuti dal termine della gara di Firenze, in particolare per alcune decisioni prese sul campo dall’arbitro La Penna, tra rigori non concessi e tocchi di mano sospetti. "Siamo molto curiosi di conoscere il motivo per il quale in certi ambienti il Bologna dia fastidio”, comincia il comunicato dell’associazione che riunisce i club rossoblù, che evidenzia come la società abbia un bilancio sano e si stia muovendo con progettualità da anni, elementi che potrebbero ‘dar fastidio’ appunto a qualcuno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gli errori dell’arbitro La Penna a Firenze, i tifosi: a chi dà fastidio il Bologna?

News recenti che potrebbero piacerti

Tutti gli errori dell'arbitro La Penna e del Var in Fiorentina-Bologna. Fenucci: «Questo è il mio 30esimo campionato, facciamoci delle domande su questo calcio» - X Vai su X

Moviola Roma-Viktoria Plzen, l'arbitro Meler non arbitra più in Champions e si vede: tutti i suoi errori - facebook.com Vai su Facebook

Gli errori dell’arbitro La Penna a Firenze, i tifosi: a chi dà fastidio il Bologna? - Nel mirino alcune decisioni prese sul campo della Fiorentina, tra rigori non concessi e tocchi di mano sospetti. Scrive sport.quotidiano.net

Tutti gli errori dell'arbitro La Penna e del Var in Fiorentina-Bologna. Fenucci: «Questo è il mio 30esimo campionato, facciamoci delle domande su questo calcio» - Il derby dell'Appennino lascia strascichi e polemiche sull'arbitro: sono almeno sette gli episodi contestati. Da corrieredibologna.corriere.it