A Modena l’ Empoli è tornato a segnare per primo a distanza di quasi due mesi dall’ultima volta. Era infatti lo scorso 29 agosto, quando gli azzurri passarono in vantaggio a Reggio Emilia, dopo averlo fatto anche la settimana precedente nel debutto casalingo contro il Padova. A parte la gara d’esordio contro i biancoscudati, vinta poi 3-1, l’Empoli non è però riuscito ad ottenere punti in nessuna delle altre due circostanze. In entrambe le trasferte emiliane sono infatti arrivate altrettante sconfitte (3-1 con la Reggiana e 2-1 col Modena venerdì scorso). Se a queste aggiungiamo il momentaneo 2-1, ottenuto in rimonta, nel derby casalingo contro la Carrarese diventato poi 2-2 al 90’ capitan Ignacchiti e compagni hanno vinto una sola volta nella quattro circostanze in cui sono stati in vantaggio (non consideriamo quella di Bolzano contro il Sudtirol perché il 2-1 empolese è arrivato proprio allo scadere). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Gli azzurri e il sortilegio del primo gol. Tutti i numeri