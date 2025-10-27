Gli autovelox si accendono anche a fine ottobre | obiettivi sulle Statali
Anche a fine ottobre e in prossimità del weekend dei Morti proseguono i controlli con gli autovelox sulle Statali della Lombardia da parte della Polizia Stradale. Il fine è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e sensibilizzare gli. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
