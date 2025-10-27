Glenfiddich Aston Martin | Scotch da F1

Metti il marchio di Scotch single malt più venduto al mondo. Metti una delle case automobilistiche più nobili d’Europa. Glenfiddich e Aston Martin insieme: si sente già profumo di luxury, no? Per festeggiare il primo anno della partnership fra la distilleria scozzese di proprietà del gruppo William Grant e il glorioso marchio britannico protagonista in Formula Uno, sono stati lanciati sul mercato due nuovi imbottigliamenti di whisky che strizzano l’occhio ai cultori non solo del buono, ma anche del bello e dell’elegante. Si tratta di un single malt invecchiato 16 anni e una versione «travel exclusive» disponibile solo nei Duty Free, maturata 19 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Glenfiddich Aston Martin: Scotch da F1

