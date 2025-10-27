GJ 251 c | nuovo pianeta simile alla Terra a 18 anni luce?

Roma, 27 ottobre 2025 – GJ 251 c, nella costellazione dei Gemelli, è un pianeta roccioso che orbita attorno alla stella Gliese 251, distante appena 18 anni luce dalla Terra. La scoperta, coordinata dall’Instituto de Astrofísica de Canarias, è stata confermata grazie ai dati raccolti con strumenti di precisione come il Habitable Zone Planet Finder e lo spettrometro NEID. GJ 251 c si trova nella cosiddetta “zona abitabile” del suo sistema: l’area in cui la temperatura potrebbe consentire la presenza di acqua liquida, condizione ritenuta fondamentale per la vita come la conosciamo. Alla ricerca di un nuovo pianeta Terra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - GJ 251 c: nuovo pianeta simile alla Terra a 18 anni luce?

