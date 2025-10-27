Giusto avere confini sicuri Trump migliore di tutti L' elogio a sorpresa di Bernie Sanders

Clamoroso negli Stati Uniti: Bernie Sanders condivide pienamente la politica che Donald Trump ha adottato sui migranti. Lo storico esponente del Partito Democratico americano, intervenendo recentemente al podcast statunitense "The Tim Dillon Show", ha riconosciuto infatti che il presidente in carica ha ottenuto dei risultati decisamente migliori rispetto al predecessore Joe Biden nel proteggere il confine tra Usa e Messico con questa specifica frase: " Finché avremo stati nazionali, dovremo avere confini. Se non ci sono confini, allora non esistono le nazioni ". L'elogio del senatore indipendente dello Stato del Vermont, già candidato a numero uno della Casa Bianca alle primarie dem del 2016 e 2020, ha dell'incredibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

