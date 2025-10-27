Giustizia Tajani | Dall' Anm una presa d' atto importante
“ Denunciamo questi problemi da decenni. È una questione che riguarda il diritto della persona. Troppi innocenti condannati e il 60% di chi viene processato, poi viene assolto”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio a Roma, in merito alle parole del presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Cesare Parodi, secondo cui “qualunque vicenda giudiziaria che dura 30 anni è un qualcosa che un sistema civile non dovrebbe conoscere “. Quella dell’Anm, ha proseguito Tajani, “ mi pare una presa d’atto importante. 🔗 Leggi su Lapresse.it
