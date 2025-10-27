Giustizia presidente Anm | Nessuna persecuzione a politici se ne parla per condizionare referendum

(Adnkronos) – “Non molto tempo fa parlando con alcuni colleghi avevo previsto, non era difficile, che con l’avvicinarsi dell’appuntamento referendario le accuse nei confronti della magistratura si sarebbero inasprite. Puntualmente ciò si è verificato. Si torna a parlare di persecuzioni giudiziarie e complotti nei confronti di uomini politici che hanno ricoperto incarichi apicali nel paese, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

Le sentenze che oggi restituiscono giustizia al Presidente Silvio Berlusconi sono un sollievo per tutti noi che abbiamo sempre creduto nella verità, nella libertà e nello Stato di diritto. Per questo continueremo a batterci ogni giorno per una giustizia equa, traspa - facebook.com Vai su Facebook

Giustizia, presidente Anm: "Nessuna persecuzione a politici, se ne parla per condizionare referendum" - Cesare Parodi torna sulle dichiarazioni di questi giorni che seguono la lettera di Marina Berlusconi ... Lo riporta adnkronos.com

L'Anm ammette, '30 anni per la giustizia a Berlusconi non è civile' - A 24 ore dalla lettera con cui Marina Berlusconi ha parlato di "calunnie e false accuse" che per 30 anni hanno "avvelenato" la vita del padre, l'Anm ammette che nella vicenda del Cavaliere "la ... Come scrive ansa.it

Anm "risentita" con Marina Berlusconi? Crosetto asfalta le toghe: "Trent'anni di falsità" - Sulla querelle tra Marina Berlusconi e il presidente dell’Anm Cesare Parodi interviene il ministro della Difesa Guido Crosetto. Secondo iltempo.it