Giuste paghe e benessere | al Don Bosco i giovani incontrano le imprese
Si è tenuto all'istituto “Don Bosco” di San Donà giovedì scorso l'evento “Dove sono tutti?”, organizzato per far incontrare studenti e imprese, organizzato da Apindustria Servizi, in collaborazione con Confapi Venezia. La giornata rientra nel progetto “Giovani Energie in Azione”, finanziato dal. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'assessore Bertolaso e la fuga degli infermieri dalla Lombardia: «Paghe decise a Roma. Noi diamo incentivi e puntiamo ad accordi per le case» - facebook.com Vai su Facebook