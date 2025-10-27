Giuste paghe e benessere | al Don Bosco i giovani incontrano le imprese

Si è tenuto all'istituto “Don Bosco” di San Donà giovedì scorso l'evento “Dove sono tutti?”, organizzato per far incontrare studenti e imprese, organizzato da Apindustria Servizi, in collaborazione con Confapi Venezia. La giornata rientra nel progetto “Giovani Energie in Azione”, finanziato dal. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it