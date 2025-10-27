Giuseppe Giuliano ucciso a Basiglio chiesto l'ergastolo per Franco il catanese e 26 anni per Cipolla

Oggi, lunedì 27 ottobre, la pm Rosaria Stagnaro ha chiesto la condanna all'ergastolo per Francesco Romeo, detto "Franco il catanese", e 26 anni di reclusione per Davide Milazzo, detto "Cipolla", accusati di aver ucciso Giuseppe Giuliano il 25 febbraio del 2019 a Basiglio, nel Milanese. La prossima udienza è fissata per il 5 novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

