Giuseppe Conte riconfermato presidente del Movimento 5 Stelle con l’89,3% dei voti

Giuseppe Conte è stato riconfermato presidente del Movimento 5 Stelle con l’ 89,3% dei voti favorevoli. La consultazione online degli iscritti, conclusasi nel pomeriggio di domenica 26 ottobre, ha visto partecipare 59.720 votanti su un totale di 101.783 aventi diritto, pari al 58,67%. Al quesito “Sei favorevole all’elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell’associazione Movimento 5 Stelle?”, hanno risposto sì 53.353 iscritti, mentre 6.367 hanno espresso voto contrario. L’annuncio del risultato è arrivato tramite la pagina Facebook ufficiale del Movimento, chiudendo così un weekend di voto dal risultato scontato ma politicamente significativo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Giuseppe Conte riconfermato presidente del Movimento 5 Stelle con l’89,3% dei voti

Contenuti che potrebbero interessarti

Giuseppe Conte è confermato presidente del M5S con l'89,3% dei voti favorevoli. Lo si legge sulla pagina Facebook del Movimento. "Alle ore 18 di oggi 26 ottobre 2025 - si legge - si sono concluse le votazioni degli iscritti per l'elezione del presidente del M - facebook.com Vai su Facebook

Giuseppe $Conte è confermato presidente del $M5S con l'89,3% dei voti favorevoli. @ultimora_pol - X Vai su X

Unico sfidante, unico risultato: Giuseppe Conte guida ancora il M5S - Il M5S conferma ancora una volta la leadership di Giuseppe Conte, sancendo un mandato bis che rafforza la sua posizione all’interno del partito. notizie.it scrive

Giuseppe Conte riconfermato presidente del Movimento 5 Stelle con l’89,3% dei voti - Conte riconfermato presidente M5S con l’89,3% dei voti online. Da lanotiziagiornale.it

Giuseppe Conte è stato rieletto presidente del Movimento 5 Stelle, ha l’89% dei sì ma era l’unico candidato - Giuseppe Conte è stato confermato nel ruolo di presidente del Movimento 5 Stelle con una percentuale di oltre l'89% di voti favorevoli ... Riporta virgilio.it