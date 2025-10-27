Giuseppe Conte riconfermato presidente del Movimento 5 Stelle con l’89,3% dei voti

Giuseppe Conte è stato riconfermato presidente del Movimento 5 Stelle con l’ 89,3% dei voti favorevoli. La consultazione online degli iscritti, conclusasi nel pomeriggio di domenica 26 ottobre, ha visto partecipare 59.720 votanti su un totale di 101.783 aventi diritto, pari al 58,67%. Al quesito “Sei favorevole all’elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell’associazione Movimento 5 Stelle?”, hanno risposto sì 53.353 iscritti, mentre 6.367 hanno espresso voto contrario. L’annuncio del risultato è arrivato tramite la pagina Facebook ufficiale del Movimento, chiudendo così un weekend di voto dal risultato scontato ma politicamente significativo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

