Giuseppe Conte confermato presidente Movimento 5 Stelle con 89,3% dei voti a favore | ottenuti 53.353 voti pari al 52,41% degli iscritti

Ilgiornaleditalia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La competizione interna, pur formalmente aperta a tutti, si è rivelata una pura formalità: delle 77 autocandidature iniziali, solo 21 erano state validate dal comitato di garanzia, ma la richiesta di 500 firme a sostegno ha di fatto lasciato in corsa il solo Conte Giuseppe Conte resta alla gu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

giuseppe conte confermato presidente movimento 5 stelle con 893 dei voti a favore ottenuti 53353 voti pari al 5241 degli iscritti

© Ilgiornaleditalia.it - Giuseppe Conte confermato presidente Movimento 5 Stelle con 89,3% dei voti a favore: ottenuti 53.353 voti, pari al 52,41% degli iscritti

News recenti che potrebbero piacerti

giuseppe conte confermato presidenteUnico sfidante, unico risultato: Giuseppe Conte guida ancora il M5S - Il M5S conferma ancora una volta la leadership di Giuseppe Conte, sancendo un mandato bis che rafforza la sua posizione all’interno del partito. notizie.it scrive

giuseppe conte confermato presidenteM5s, Giuseppe Conte confermato presidente con oltre 53mila voti su 59mila. "Sempre dalla parte giusta" - Giuseppe Conte è stato confermato presidente del Movimento 5 stelle. Da affaritaliani.it

giuseppe conte confermato presidenteM5s, Giuseppe Conte confermato presidente con l’89,3% dei voti: “Avanti tutti insieme a testa alta” - Il leader riconfermato: "Grazie alla comunità per la forza e il coraggio che continua a darmi" ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Giuseppe Conte Confermato Presidente