Giunta regionale parla Silvetti | Ora un colpo di reni per la città Subito il nuovo Salesi e l’Inrca

Due assessori del territorio in giunta regionale, il dorico Giacomo Bugaro e l’uscente primo cittadino di Maiolati Spontini Tiziano Consoli. E il capoluogo e la provincia di Ancona che ritrovano ampia rappresentanza. Sindaco Daniele Silvetti, che segnale è questo? "Bugaro e Consoli saranno degli ottimi rappresentanti per tutta la regione, avremo una forte interlocuzione. Con Giacomo abbiamo un rapporto personale di lungo periodo, siamo entrambi anconetani e insieme abbiamo condiviso tante fasi della politica locale. Non a caso lo avevo proposto per il comitato di gestione del porto. Ora, acquisendo quelle deleghe in Regione (oltre allo sviluppo economico e alla Zes, anche porto, aeroporto e interporto, ndr), potrà diventare un nostro interlocutore privilegiato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

