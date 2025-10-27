Giulio Bracchi è il nuovo presidente di Anpa i pensionati di Confagricoltura
Nei giorni scorsi, presso la sala del Consiglio di Confagricoltura Piacenza, si è tenuta la prima riunione del neo eletto consiglio direttivo di Anpa – Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori di Confagricoltura Piacenza. Nel corso della seduta, i consiglieri hanno eletto all’unanimità. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondisci con queste news
Il Grande Fiume torna al centro del dibattito. Il nuovo appuntamento di “Nel Mirino”, il format di approfondimento di Telelibertà in onda questa sera alle 21 condotto da Nicoletta Bracchi, sarà dedicato al tema del rilancio del Po: un’occasione per riflettere s - facebook.com Vai su Facebook
"Anche i ricchi piangono" il nuovo libro di Giulio Centemero - È questo il punto di partenza del nuovo libro di Giulio Centemero, "Anche i ricchi piangono. Secondo notizie.tiscali.it