Giulio Bracchi è il nuovo presidente di Anpa i pensionati di Confagricoltura

Ilpiacenza.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, presso la sala del Consiglio di Confagricoltura Piacenza, si è tenuta la prima riunione del neo eletto consiglio direttivo di Anpa – Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori di Confagricoltura Piacenza. Nel corso della seduta, i consiglieri hanno eletto all’unanimità. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it



