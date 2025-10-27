Giuliano di Roma Attorno alla Cuccoccia

I sapori, i profumi e i colori dell’autunno saranno i protagonisti a Giuliano di Roma per la seconda edizione di “Attorno alla Cuccoccia”, una giornata interamente dedicata alla gastronomia e alla convivialità. L’appuntamento è per sabato 1° novembre presso il Borgo Vittorio Emanuele.L’evento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it