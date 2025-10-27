giuliani e davyskiba gara convincente con ciliegina rimonta

Un Alberto Giuliani disteso affronta la conferenza stampa post partita consapevole che questi punti sono un bottino pesante, che oltre a fare classifica toglie pressione per i prossimi incontri che la Valsa Group dovrà affrontare: "Abbiamo sfoderato una prestazione convincente con la ciliegina sulla torta della rimonta dell’ultimo set – le parole del tecnico –. Sappiamo di non dover mai mollare: la nostra squadra può essere forte, futuribile, tecnica, ma dobbiamo rimanere sempre nello spartito, concentrati. Ancora siamo lontani dalle idee che di pallavolo che abbiamo in mente. Siamo una squadra fisica, sicuramente, e infatti vogliamo crescere tanto a muro per non essere completamente dipendenti dal servizio, difesa e muro devono poterci dare dei punti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

