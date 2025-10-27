Giuliacci annuncia un Halloween bagnato | Peggioramento del tempo La previsione
Che tempo c'è da aspettarsi in questi ultimi giorni di ottobre? A fare un quadro della situazione è il meteorologo Mario Giuliacci: “Nella seconda parte della settimana il tempo peggiorerà, con l'arrivo di una perturbazione che, in diverse regioni, renderà utile l'ombrello. Tuttavia, questa fase di maltempo risulterà meno intensa e meno insistente di quanto precedentemente previsto, con la pioggia che non bagnerà tutte le regioni e che, soprattutto, sarà accompagnata da un rischio di fenomeni intensi più contenuto”. Il colonnello, tramite le colonne del sito meteogiuliacci.it, entra nel dettaglio: “La perturbazione arriverà già nelle prime ore di giovedì 30 ottobre, influenzando così già la mattinata, quando pioverà su Liguria, Lombardia, Nordest, regioni centrali tirreniche e Sardegna. 🔗 Leggi su Iltempo.it
