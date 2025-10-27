Giulia De Lellis e Tony Effe non useranno Priscilla per fare engagement spariti i post social dopo la nascita

La nascita di Priscilla ha completamente assorbito Giulia De Lellis e Tony Effe. L’influencer, che fino a oggi aveva mantenuto un rapporto quotidiano con i social, ha smesso di pubblicare contenuti dal momento della nascita della sua prima figlia, un atteggiamento condiviso anche dal compagno. Una scelta in netto contrasto con molte altre coppie famose: Priscilla non sarà “utilizzata” per fare engagement. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Prima passeggiata romana per Tony Effe e Giulia De Lellis - facebook.com Vai su Facebook

Giulia De Lellis e Tony Effe, la prima passeggiata con Priscilla #giuliadelellis #tonyeffe #22ottobre https://tgcom24.mediaset.it/people/giulia-de-lellis-tony-effe-prima-passeggiata-priscilla_104926041-202502k.shtml… - X Vai su X

Giulia De Lellis e Tony Effe: la prima passeggiata con la figlia Priscilla - Giulia De Lellis e Tony Effe portano la piccola Priscilla a spasso per Roma tra dolcezza e tenerezza, le prime foto. Come scrive donnaglamour.it

Giulia De Lellis e Tony Effe: la dolce foto della figlia Priscilla che spegne ogni polemica - Sono lontani ormai i giorni in cui Giulia De Lellis rispondeva a tono ai gossip su di lei e aveva deciso di “fare la guerra” ai settimanali che volevano a tutti i costi spoilerare la nascita di Prisci ... Segnala rds.it

Tony Effe e il regalo da 70mila euro a Giulia De Lellis: ecco cosa le ha donato per la nascita di Priscilla - Tony Effe avrebbe sorpreso Giulia De Lellis con un regalo extralusso in occasione della nascita della piccola Priscilla ... Secondo fanpage.it