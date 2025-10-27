Giulia De Lellis e Tony Effe non useranno Priscilla per fare engagement spariti i post social dopo la nascita

La nascita di Priscilla ha completamente assorbito Giulia De Lellis e Tony Effe. L’influencer, che fino a oggi aveva mantenuto un rapporto quotidiano con i social, ha smesso di pubblicare contenuti dal momento della nascita della sua prima figlia, un atteggiamento condiviso anche dal compagno. Una scelta in netto contrasto con molte altre coppie famose: Priscilla non sarà “utilizzata” per fare engagement. 🔗 Leggi su Fanpage.it

