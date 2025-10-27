Giugliano Tomba del Cerbero | il caso diventa politico Comune non c’entra nulla
Continua a tenere banco la questione della Tomba del Cerbero, il sito archeologico venuto alla luce due anni fa a Varcaturo e ritrovato negli ultimi giorni in stato di abbandono e privo di custodia. Del caso, sollevato dalla nostra emittente, si sta interessando la politica locale. La tomba ipogea è stata al centro di un . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
LA TOMBA DEL CERBERO,dal mattino del 28.10.25. GIUGLIANO in CAMPANIA La tomba fa parte di una necropoli e l'area archeologica deve essere valorizzata e tutelata in situ. Bisogna destinare i fondi ai siti > non solo a quelli grandi e famosi. Giuseppe Mi - facebook.com Vai su Facebook
Tomba del cerbero a Giugliano, da scoperta eccezionale all'abbandono: «Ma presto rilanceremo il sito» - Sul sito internet della Soprintendenza delle Belle Arti di Napoli, la scoperta avvenuta due anni fa della cosiddetta “tomba del ... Riporta msn.com
Giugliano. Visite in tridimensionale per la tomba del Cerbero - E lo fa con una riproduzione immersiva presentata per la prima volta al Salone internazionale del restauro 2025, in programma dal 14 al 16 maggio. Secondo ilmattino.it
Tomba del Cerbero, il termoscanner 3D del CNR svela antichi rivestimenti vegetali sui reperti funerari - Un’indagine scientifica all’avanguardia sta portando nuova luce su reperti archeologici di eccezionale valore, tra cui alcuni provenienti dalla celebre Tomba del Cerbero, a Giugliano in Campania. ilmattino.it scrive