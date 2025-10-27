Giugliano | sindaco comunica linee programmatiche critiche dalla minoranza

Approvata la richeiasta di una legge speciale per il comune di giugliano da indirizzare al governo. Il consiglio comunale oggi ha ufficialmente richiesto a governo e parlamento mezzi e risorse per consentire assunzioni, interventi straordinari su sicurezza, infrastrutture, superamento dei campi rom. Nel corso della seduta sono state anche comunicato le linee programmatiche. Non sono . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano: sindaco comunica linee programmatiche, critiche dalla minoranza

