Giugliano il Consiglio comunale approva all’unanimità la legge speciale

Il PD esulta: “È la madre di tutte le battaglie”. Ora la parola passa al Governo per dare risorse e dignità alla terza città della Campania.. In politica, spesso, bisogna saper aspettare per arrivare all’obiettivo prefissato. Per Giugliano il tempo dell’attesa è finito. Ora è il momento di assumersi le responsabilità per cui i cittadini ci hanno eletto. Da tempo noi del Partito Democratico ci siamo fatti promotori di questo reale cambiamento: l’approvazione???’?????????????????????????????????’?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,?????????????????????????????????? e di quest’ Amministrazione guidata dal Sindaco Diego D’Alterio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il Consiglio comunale di #Giugliano ha approvato la richiesta di una legge speciale da inviare a Governo e Parlamento per riconoscere la particolare complessità del territorio e garantire interventi straordinari. La proposta mira a ottenere fondi per personale, s - facebook.com Vai su Facebook

San Siro, il Consiglio comunale approva la vendita dello stadio - I voti a favore della maggioranza sono stati 24, sufficienti a far passare il documento grazie alla decisione di Forza Italia di uscire dall'aula che ha abbassato il quorum; i no sono stati invece 20, ... Si legge su tgcom24.mediaset.it

Milano, Consiglio comunale approva vendita S.Siro a Inter e Milan - Dopo oltre 11 ore di discussione il Consiglio comunale di Milano ha approvato intorno alle 4 di notte la delibera di vendita dello stadio di San Siro e delle aree ... Segnala notizie.tiscali.it

Milano, San Siro sarà venduto a Inter e Milan. Il Consiglio comunale approva la cessione: la “tagliola” e Forza Italia decisiva - Milano, 30 settembre 2025 – Alle 4 di notte, dopo quasi dodici ore consecutive di discussione, il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e ... Come scrive ilgiorno.it