Giugliano il consiglio approva richiesta di una legge speciale
La richiesta di una legge speciale per Giugliano è stata approvata oggi dal Consiglio comunale. La richiesta che sarà inviata al Governo e al Parlamento è quella di adottare una legge speciale per il Comune, volta a riconoscere la particolare complessità del territorio e la necessità di interventi straordinari.
