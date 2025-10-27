giugliano il consiglio approva richiesta di una legge speciale

La richiesta di una legge speciale per Giugliano è stata approvata oggi dal Consiglio comunale. La richiesta che sarà inviata al Governo e al Parlamento è quella di adottare una legge speciale per il Comune, volta a riconoscere la particolare complessità del territorio e la necessità di interventi straordinari. Giugliano, il consiglio approva richiesta di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

