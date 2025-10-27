Continua a tenere banco la questione della Tomba del Cerbero, il sito archeologico venuto alla luce due anni fa a Varcaturo e ritrovato negli ultimi giorni in stato di abbandono e privo di custodia. Del caso, sollevato dalla nostra emittente, si sta interessando la politica locale. La tomba ipogea è stata al centro di un . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, caso “Tomba del Cerbero”. Si muovono i politici locali: “Comune non c’entra nulla”