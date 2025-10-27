Giuffredi | Bergonzi studiasse la storia e la lealtà di Di Lorenzo Valuteremo azioni legali contro Bergonzi e la Rai

Continua a far discutere il calcio di rigore assegnato sabato sera al Napoli nella sfida contro l’Inter. Stavolta a soffermarsi sull’episodio è Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, per rispondere alle parole di Mauro Bergonzi. L’ex arbitro, oggi opinionista della Rai, aveva parlato di rigore inesistente ed addirittura di “comportamento antisportivo” del capitano azzurro. Le parole di Mario Giuffredi. «Avrei preferito non parlare oggi perché ci siamo dati una linea, ossia parlare il meno possibile. Ma non ne posso fare a meno perché Bergonzi dice cose gravi. Finché vuole giudicare se è rigore o no va bene, è una valutazione tecnica arbitrale e a me sta bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

